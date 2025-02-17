Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1.623 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo BEM SI di Patung Kuda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:03 WIB
1.623 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo BEM SI di Patung Kuda
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan beberapa aliansi lainnya Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (17/2/2025).

Susatyo menyebutkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Nantinya personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda, Monas hingga di depan Istana Negara.

Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan," ujar dia.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

 

Halaman:
1 2 3
      
