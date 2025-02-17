Hari Ini, Hotman Paris Diperiksa soal Kericuhan Razman Nasution di Persidangan

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bakal memeriksa pengacara Hotman Paris Hutapea, terkait kasus kerusuhan Razman Arif Nasution di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Hotman akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia merupakan pihak yang bersitegang dengan Razman Arif Nasution saat persidangan di PN Jakarta Utara pada 6 Februari 2025.

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, Hotman Paris akan menyambangi Mabes Polri pada pukul 10.00 WIB sebagai saksi terkait laporan PN Jakut kepada Razman.

"Hotman Paris Hutapea akan hadir di Mabes Polri pada hari Senin 17 Februari 2025 pukul 10.00 WIB sebagai saksi atas pengaduan pengadilan terhadap Razman Nasution Dkk," bunyi press release Hotman Paris, dikutip Senin (17/2/2025).

Sebagai informasi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Ibrahim Palino secara resmi melaporkan pengacara Razman Nasution ke Bareskrim Polri, terkait kericuhan dan perseteruan, yang terjadi saat sidang dengan pengacara Hotman Paris.

Laporan tersebut dilayangkan Ibrahim Palino, dan teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

"Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari kamis tanggal 6 kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Sudah kita laporkan," kata Humas PN Jakut, Maryono di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari 2025.