Kapolda Metro Beberkan Ulah Pengendara Jakarta: Parkir Sembarangan, Terobos Lampu Merah hingga Pakai Trotoar

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto membeberkan penyebab kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta. Ia menuturkan, parkir sembarangan hingga menerobos lampu merah menjadi munculnya kemacetan di Jakarta.

“Parkir sembarangan, menerobos lampu merah, dan menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif. Hal-hal seperti ini yang sering memperparah kondisi lalu lintas,” kata Karyoto dalam keterangannya dikutip Senin (17/2/2025).

Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat bisa lebih tertib dalam berkendara sehingga tidak adanya kemacetan yang terjadi.

“Oleh karena itu, kami minta masyarakat untuk lebih sadar dan tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan,” ujar dia.

Libatkan Brimob dan Sabhara di Tim Pemecah Macet

Sebelumnya, Karyoto membentuk ‘Tim Pemecah Macet’ untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Selain petugas lalu lintas, anggota Brimob dan Samapta dilibatkan.

“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baru, karena yang biasa ahli yang ngatur-ngaturnya anggota lalu lintas, tapi saya tambahkan anggota Sabhara dan Brimobnya juga nanti di patroli,” ungkapnya.

Dia menyebutkan telah mengumpulkan Dirlantas, Dirsamapta dan Dansat Brimob terkait kolaborasi dalam 'Tim Pemecah Macet' ini. Ia menuturkan, dalam waktu dekat tim ini akan segera diluncurkan.