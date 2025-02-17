Ada Demo Ojol di Kantor Kemnaker, 365 Personil Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Sejumlah pengemudi ojek online (Ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebut sebanyak 365 personel dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut.

"356 personel. Iya gabungan," kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.

"Iya situasional," jelas dia.

Adapun aksi unjuk rasa ini bertajuk seruan aksi "ojol-kurir online- Taksi online. Para pengendara ojek online menuntut janji THR, potongan Driver dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng.

"Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang," tulis undangan unjuk rasa yang diterima.

(Khafid Mardiyansyah)