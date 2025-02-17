Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Demo Ojol di Kantor Kemnaker, 365 Personil Gabungan Dikerahkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |11:17 WIB
Ada Demo Ojol di Kantor Kemnaker, 365 Personil Gabungan Dikerahkan
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pengemudi ojek online (Ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebut sebanyak 365 personel dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut.

"356 personel. Iya gabungan," kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.

"Iya situasional," jelas dia.

Adapun aksi unjuk rasa ini bertajuk seruan aksi "ojol-kurir online- Taksi online. Para pengendara ojek online menuntut janji THR, potongan Driver dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng. 

"Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang," tulis undangan unjuk rasa yang diterima.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185096//polda_metro_jaya_membongkar_praktik_perdagangan_pakaian_bekas_impor_ilegal-Hc4Q_large.jpg
Ratusan Balpres Ilegal Disita Polisi, Pelaku Utama Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015//polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185014//budi-3ROD_large.jpg
KPK Panggil Mantan Sesditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Terkait Kasus RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185007//budi-aN5Q_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955//ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926//roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement