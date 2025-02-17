Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Paris Diperiksa Bareskrim Buntut Kericuhan Razman Nasution di Persidangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |11:32 WIB
Hotman Paris Diperiksa Bareskrim Buntut Kericuhan Razman Nasution di Persidangan
Hotman Paris Diperiksa Bareskrim Buntut Kericuhan Razman Nasution di Persidangan
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris memenuhi undangan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Kedatangan Hotman adalah sebagai saksi dalam kasus kerusuhan Razman Arief Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

"Hari ini saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri Dittipidum, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Razman Nasution dan kawan-kawan," kata Hotman Paris di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Hotman mengatakan, dirinya tidak mempunyai persiapan khusus dalam menjalani pemeriksaan hari ini. Dia mengaku, bakal menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kerusuhan tersebut.

Termasuk, kata dia, saat Razman Nasution maju ke meja hakim dan menuduh mereka koruptor. Serta tindakan pengacara Razman, yakni Firdaus, yang naik ke atas meja persidangan.

"Gak ada persiapan (khusus), saya kan hanya sebagai saksi, jadi hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan, yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia," katanya.

"Terkait dengan ucapan teriak teriakan dari Razman di dalam ruangan pengadilan, yang mengatakan ke depan hakim di meja hakim sambil mukul mukul meja mengatakan kepada Hakim 'koruptor koruptor'," sambungnya.

Hotman pun menilai bahwa Razman Nasution dan kawan-kawannya yang membuat gaduh di persidangan, akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184610//cmnp-sj9n_large.jpg
Terkuak! Saksi Ahli CMNP Benarkan MNC soal Transaksi Jual Beli, Hotman: Gugatan CMNP TKO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184565//hotman_paris-tPCa_large.jpg
Saksi CMNP Untungkan MNC, Hotman: Berkekuatan Hukum Tetap, Gugatan NCD Ne Bis In Idem Tak Bisa Diulang-Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183749//cmnp-uy42_large.jpeg
Hotman Tunjukkan Dokumen Seller dan Buyer, Saksi Ahli CMNP Kembali Untungkan MNC: Itu Namanya Jual Beli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/194/3183149//hotman-nIO1_large.jpg
Filosofi Penampilan Glamor Hotman Paris, Tak Sekadar Pamer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181571//hotman-SkXb_large.jpg
Belajar dari Sabrina Alatas, Ini Pesan Penting dari Hotman Paris soal Cowok Ganteng 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181526//cmnp-lVUi_large.jpg
Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement