Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan untuk Masyarakat Indonesia

JAKARTA - Kerajaan Arab Saudi membagikan 7.911 paket pangan untuk masyarakat Indonesia menjelang Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi. Bantuan pangan ini terdiri dari beras, gula, hingga minyak yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bantuan Kerajaan Arab Saudi ini disalurkan langsung melalui lembaga bantuan kemanusiaan yang didirikan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief).

Sementara, penyerahan dan pelepasan bantuan paket pangan Ramadhan itu langsung oleh Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah H. Amodi kepada Ketua BAZNAS, Noor Achmad di Gedung BAZNAS, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Kami bersama-sama dengan Kerajaan Arab Saudi melalui KSrelief, bersatu dalam semangat kepedulian dan kebersamaan untuk menggapai tangan mereka yang membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan ini merupakan program yang merupakan hasil kerja sama dengan KSrelief,” ujar Noor Ahmad dalam sambutannya.

Menurut Noor Ahmad, distribusi bantuan paket pangan seberat 30,2 kg per paket menjadi bukti nyata dari semangat kemanusiaan yang tinggi, di mana lebih dari sekedar kata-kata, tapi melangkah ke tindakan nyata untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda kesulitan.

“Dengan menyebarkan paket-paket bantuan kepada sekitar 7.911 keluarga di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kita tidak hanya memberikan makanan atau barang-barang pokok semata, tetapi kita juga memberikan harapan, cinta, dan kehangatan dalam setiap paketnya,” ujarnya.

Noor Ahmad menegaskan, melalui kerja sama yang baik antara BAZNAS dan KSrelief, diharapkan makin banyak masyarakat yang dibantu, sebab masih banyak hati yang membutuhkan cinta, dan masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan.

“Dalam kesulitan itulah kita dapat menemukan kekuatan untuk bersatu dan berbagi. Kita dapat menjadi sinar harapan bagi mereka yang terpuruk dalam kesulitan, dan kita dapat menjadi tonggak kebaikan bagi mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dubes Arab Saudi Faisal Amodi mengatakan bahwa bantuan ini merupakan perintah langsung dari Raja Salman dan untuk memberikan perhatian langsung kepada negara muslim termasuk Indonesia.