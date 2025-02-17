Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan untuk Masyarakat Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:03 WIB
Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan untuk Masyarakat Indonesia
Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan untuk Masyarakat Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Arab Saudi membagikan 7.911 paket pangan untuk masyarakat Indonesia menjelang Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi. Bantuan pangan ini terdiri dari beras, gula, hingga minyak yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bantuan Kerajaan Arab Saudi ini disalurkan langsung melalui lembaga bantuan kemanusiaan yang didirikan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief).

Sementara, penyerahan dan pelepasan bantuan paket pangan Ramadhan itu langsung oleh Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah H. Amodi kepada Ketua BAZNAS, Noor Achmad di Gedung BAZNAS, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Kami bersama-sama dengan Kerajaan Arab Saudi melalui KSrelief, bersatu dalam semangat kepedulian dan kebersamaan untuk menggapai tangan mereka yang membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan ini merupakan program yang merupakan hasil kerja sama dengan KSrelief,” ujar Noor Ahmad dalam sambutannya.

Menurut Noor Ahmad, distribusi bantuan paket pangan seberat 30,2 kg per paket menjadi bukti nyata dari semangat kemanusiaan yang tinggi, di mana lebih dari sekedar kata-kata, tapi melangkah ke tindakan nyata untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda kesulitan.

“Dengan menyebarkan paket-paket bantuan kepada sekitar 7.911 keluarga di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kita tidak hanya memberikan makanan atau barang-barang pokok semata, tetapi kita juga memberikan harapan, cinta, dan kehangatan dalam setiap paketnya,” ujarnya.

Noor Ahmad menegaskan, melalui kerja sama yang baik antara BAZNAS dan KSrelief, diharapkan makin banyak masyarakat yang dibantu, sebab masih banyak hati yang membutuhkan cinta, dan masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan.

“Dalam kesulitan itulah kita dapat menemukan kekuatan untuk bersatu dan berbagi. Kita dapat menjadi sinar harapan bagi mereka yang terpuruk dalam kesulitan, dan kita dapat menjadi tonggak kebaikan bagi mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dubes Arab Saudi Faisal Amodi mengatakan bahwa bantuan ini merupakan perintah langsung dari Raja Salman dan untuk memberikan perhatian langsung kepada negara muslim termasuk Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/24/338/2584265/pura-pura-sahur-on-the-road-polisi-tertibkan-60-remaja-N0k9t1WVNh.jpg
Pura-Pura Sahur On The Road Polisi Tertibkan 60 Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/19/338/2581217/jaga-kesucian-ramadan-6-psk-terjaring-razia-petugas-ytbgzbqhzJ.jpg
Jaga Kesucian Ramadan, 6 PSK Terjaring Razia Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/15/337/2579377/cak-nun-ramadan-bulan-latihan-praktik-puasa-sebenarnya-di-seluruh-kehidupan-6HmCSbbKcb.jpg
Cak Nun: Ramadan Bulan Latihan, Praktik Puasa Sebenarnya di Seluruh Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/05/338/2573256/doa-anies-baswedan-di-hari-kedua-ramadan-cxKQ2XhKh9.jpg
Doa Anies Baswedan di Hari Kedua Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/340/2571676/polda-riau-musnahkan-barang-bukti-kejahatan-ciptakan-kondusifitas-jelang-ramadan-xsSBPnn5Or.jpg
Polda Riau Musnahkan Barang Bukti Kejahatan, Ciptakan Kondusifitas Jelang Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/30/337/2570136/waketum-mui-dukung-acara-buka-bersama-hingga-itikaf-di-bulan-ramadan-RnUEyJtAqo.jpg
Waketum MUI Dukung Acara Buka Bersama hingga Itikaf di Bulan Ramadan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement