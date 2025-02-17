Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profesi Tak Lazim di Masa Prabu Siliwangi Berkuasa di Kerajaan Pajajaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:05 WIB
Profesi Tak Lazim di Masa Prabu Siliwangi Berkuasa di Kerajaan Pajajaran
Ilustrasi Prabu Siliwangi (Foto: Ist)
A
A
A

DI BAWAH kepemimpinan Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran menjadi kerajaan besar. Konon di masa Prabu Siliwangi itu pulalah Pajajaran menemukan kejayaannya. Bahkan, majunya kerajaan digoreskan pada prasasti bernama Batutulis, yang menggambarkan sistem pertahanan dan menyejahterakan masyarakatnya. 

Masyarakat Kerajaan Pajajaran konon mayoritas berprofesi sebagai pekerja di ladang. Pada Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian, telah memberikan keterangan yang cukup jelas bahwa pada masa Kerajaan Pajajaran terdapat kelompok- kelompok yang berladang. 

Sistem birokrasi pemerintahan kelompok ini memang tidak pernah disebutkan, tetapi dari naskah itu disebutkan terdapat beberapa kelompok ekonomi yang terbagi beberapa golongan seperti rohaniawan dan cendekiawan, kelompok alat negara, kelompok orang utas, dan kelompok juru lukis.

Fery Taufiq El Jaquenne pada "Hitam Putih Pajajaran : Dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" mengisahkan, kelompok pandai emas, kelompok pembuat perabot dari tembaga, kelompok pembuat wayang, kelompok penabuh gamelan, kelompok penggembala, kelompok peternak, kelompok pemungut pajak di pelabuhan, kelompok yang sebagai alat negara, kelompok prajurit atau tentara, kelompok pawang laut, dan kelompok juru masak.

Dari berbagai kelompok masyarakat yang telah disebutkan di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, disebut ngawakan tapa di nagara atau melaksanakan tapa di tengah negara. 

Hal yang menarik ditemui pada masa Kerajaan Pajajaran yakni pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok mencopet, mencuri, membegal, dan menjual diri (dilakukan oleh wanita) atau istilahnya pekerja seks komersial (PSK). Mata pencarian ini tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Pekerjaan tersebut sebagai guru nista, yaitu hal-hal yang dianggap nista dan hina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement