Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangi MA, Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf Soal Ribut di Persidangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:21 WIB
Datangi MA, Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf Soal Ribut di Persidangan
Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo Minta Maaf ke MA. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
A
A
A

JAKARTA - Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo mendatangi Mahkamah Agung (MA) buntut kegaduhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Mereka akhirnya memberikan pernyataan permohonan maaf terkait keributan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). 

Pasalnya, permohonan maaf tersebut berdasarkan perintah dari Dewan Etik DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu. Mereka berdua mendapatkan teguran keras dari organisasinya terkait dengan permasalahan tersebut. 

"Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin. Di mana saya Razman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, teguran keras, baik lisan dan tertulis," kata Razman kepada wartawan di MA, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Razman menyampaikan,  permohonan maaf itu ditujukan kepada Ketua MA Sunarto, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Herri Swantoro, Ketua PN Jakut Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofia Tambunan, serta Panitera yang menangani kasusnya di PN Jakut.

"Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta jajaran-jajaran di bawahnya," ujar dia.

Dia menambahkan, permohonan maaf itu disampaikan melalui surat resmi kepada MA. Ia pun berharap Ketua MA Sunarto menyambut baik permohonan maafnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178858/budi-AG1s_large.jpg
KPK Sita Hasil Kebun Sawit Senilai Rp1,6 Miliar terkait TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172444/kpk-mbXl_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Menas Erwin Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142816/kejagung_respons_pengakuan_zarof_ricar_tertekan_saat_diperiksa_bingung_duit_rp920_miliar_dari_mana-RZWr_large.jpg
Kejagung Respons Pengakuan Zarof Ricar Tertekan saat Diperiksa: Bingung Duit Rp920 Miliar dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133535/kpk-1yAP_large.jpg
Tangis Windy Yunita Pecah Usai Diperiksa KPK: Kerjaan Rusak Semua, Saya Hanya Korban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133064/hakim-sdg1_large.jpg
MA Mutasi Hakim Besar-besaran, Terbanyak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113505/ma_jumpa_pers_soal_kericuhan_sidang_oleh_razman_nasution-DJeC_large.jpg
Razman Nasution Dilarang Sidang, MA : Penegakan Wibawa Pengadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement