Momen Prabowo Tegur Paspampres Saat Salami Kader Gerindra

JAKARTA – Momen Prabowo tegur Paspampres saat salami kader Gerindra, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto menegur Paspampres dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, di SICC, Sentul, Jawa Barat.

Awalnya, Prabowo memasuki ruangan perayaan HUT bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Saat bersalaman, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini tampak diapit dan dikawal ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Namun mantan Danjen Kopassus ini ingin lebih leluasa berinteraksi dan berjabat tangan dengan ribuan kadernya yang memadati SICC Sentul, Jawa Barat.

Presiden Prabowo menghalau dan meminta para Paspampres untuk tidak menghalang-halangi dirinya untuk bersalaman dengan kader Gerindra.

Prabowo lalu meminta pengawalnya untuk sedikit menjauh darinya. Jelas sekali rasa hormat dan penghargaan tinggi Presiden Prabowo terhadap kadernya yang sudah lama menunggu momen berharga tersebut.

(Fahmi Firdaus )