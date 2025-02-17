Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Anak Durhaka Tega Bakar Ayah Kandung Hidup-Hidup di Medan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:50 WIB
JAKARTA -  Kronologi anak durhaka tega bakar ayah kandung hidup-hidup di Medan, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (17/2/2025). Peristiwa tragis itu menggemparkan Kota Medan.

Pelaku pembakaran adalah seorang pemuda bernama M Alfian (25) warga Titi Papan, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kuat, motif sadis pelaku melakukan pembakaran karena tidak diberi handphone dan kecemburuan pelaku terhadap ibu sambung.

M Alfian (25) ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan usai membakar rumah dan ayah kandungnya Aswar (49) di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi juga terpaksa menembak kaki pelaku.

Istri korban bernama Jamilah (58) mengungkapkan kronologi peristiwa tragis tersebut. Pelaku sering marah-marah dan menuduh ayah dan ibu sambungnya melakukan guna-guna hingga dagangan satenya tidak laku.

Puncaknya saat ayah pelaku melarang pelaku yang merampas handphone ibu tirinya untuk menelepon sang adik yang bekerja di luar negeri.

“Tidak senang, dia mengunci rumah dan mengambil bensin lalu membakar rumah serta ayahnya,” ujar Jamilah.

 

Halaman:
1 2
      
