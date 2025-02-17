Gibran Tinjau 3 Puskesmas di Jakarta, Pastikan Cek Kesehatan Gratis Berjalan Lancar

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau tiga Puskesmas di Jakarta, yakni di Johar Baru, Kemayoran, dan Cempaka Putih, Senin (17/2/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik.

"Hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik," kata Gibran kepada awak media di Puskesmas Cempaka Putih.

Gibran juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini. Sehingga ke depan Pemerintah bisa lebih baik dalam memantau kebutuhan obat-obatan.

"Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan," tambahnya.

Program kesehatan ini, menurut Gibran, diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. "Harapannya nanti ke depan biar warga, masyarakat angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini," ujarnya.

Bagi warga yang belum dapat mendaftar melalui aplikasi, Gibran memastikan pelayanan manual tetap tersedia di Puskesmas. "Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani," jelasnya.