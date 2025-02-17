Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Dewi Soekarno, Salah Satu Istri Soekarno yang Lepas Status WNI demi Nyaleg di Jepang

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |15:33 WIB
Profil Dewi Soekarno, Salah Satu Istri Soekarno yang Lepas Status WNI demi Nyaleg di Jepang
Dewi Soekarno, Salah Satu Istri Soekarno yang Lepas Status WNI demi Nyaleg di Jepang. Foto: Dok Wikipedia.
JAKARTA - Profil Dewi Soekarno menarik diketahui. Dia adalah salah satu Istri Soekarno yang jadi perhatian karena melepas status warga negara Indonesia (WNI) demi nyaleg di Jepang.

Sebelumnya, Dewi Soekarno lebih dulu mengumumkan berdirinya partai politik (parpol) bernama 12 Heiwa To yang mengklaim fokus kebijakannya untuk perlindungan hewan di Negeri Sakura. Setelah itu, dia mengungkap akan melepas status WNI dan mengajukan proses naturalisasi di Jepang agar bisa maju dalam pemilihan umum (pemilu) di sana.

Lebih jauh, seperti apa sebenarnya sosok Dewi Soekarno ini? Berikut sekelumit profilnya yang bisa diketahui.

Profil Singkat Dewi Soekarno. Ratna Sari Dewi atau Dewi Soekarno sebenarnya punya nama asli Naoko Nemoto. Dulunya, dia dikenal sebagai salah satu istri dari Proklamator Indonesia, Ir. Soekarno.

Mengutip Ensiklopedia Kemendikbud, Dewi lahir pada 6 Februari 1940 di Tokyo, Jepang. Lahir sebagai anak ketiga, orang tuanya diketahui sebagai pekerja konstruksi migran di Tokyo. 

Pada latar belakang pendidikannya, Dewi pernah menimba ilmu di Togai School, Tokyo (1946). Setelah itu, dia lanjut jenjang SMP di Koryo School dan Mita School (1952-1955).

Terlahir dari keluarga sederhana, Dewi pernah bekerja sampingan saat sekolah. Diketahui, dia sempat menjadi pramuniaga di perusahaan asuransi jiwa di Chiyoda. 

Pada kesehariannya, Dewi menyukai seni dan sastra. Ketertarikannya ini membuatnya pernah belajar tarian klasik Jepang, bernyanyi hingga bermain drama. 

 

Halaman:
1 2
      
