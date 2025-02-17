Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap 4 Masalah Arus Mudik Lebaran 2025 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |15:51 WIB
Polri Ungkap 4 Masalah Arus Mudik Lebaran 2025 
Ilustrasi Institusi Polri. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membeberkan empat masalah yang harus diantisipasi saat arus mudik Lebaran 2025, mendatang. Di antaranya adalah, kesiapan jalan Tol hingga jalur yang akan dilintasi oleh para pengendara. 

"Pertama kita mempersiapkan jalur Tol, baik itu nanti kerawanan di dalam Tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional," kata Agus Suryonugroho kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Selanjutnya, untuk klaster ketiga dan keempat yakni kesiapan jalur penyeberangan antar-pulau atau provinsi yang acap kali digunakan oleh pemudik seperti di Merak dan Banyuwangi. 

"Klaster ketiga adalah kita mempersiapkan jalur-jalur penyeberangan jadi di Merak, termasuk di Banyuwangi jadi penyeberangan jalan. Termasuk tempat-tempat yang tentunya nanti menjadi tujuan dari para pemudik termasuk tempat ibadah, wisata, dan lain sebagainya," ujar dia.

Agus menerangkan, pihaknya melakukan evaluasi tersebut mengacu pada Operasi Ketupat tahun 2024. Hal-hal terkait kemacetan di gerbang Tol hingga beberapa ruas jalan lainnya akan dievaluasi lebih lanjut.

“Contohnya berkaitan dengan jalan Tol, nanti akan terjadi penyempitan. Termasuk juga nanti di Rest Area harus kita kelola, termasuk juga nanti pada saat Exit dan Intrans Tol, termasuk jalan Tol fungsional yang tahun ini dipergunakan untuk jalur mudik dan balik. Termasuk tempat-tempat jalan-jalan nasional,” ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
