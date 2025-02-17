Wapres : Cek Kesehatan Gratis Jadi Deteksi Dini Gangguan Penyakit

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan program cek kesehatan gratis (CKG) sebagai upaya deteksi dini gangguan penyakit. Diketahui, program ini diperuntukkan bagi warga yang berulang tahun.

Gibran pun meninjau langsung pelaksanaan program CKG di Puskesmas Kemayoran, Johar Baru, dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dia menekankan pentingnya deteksi dini berbagai penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Sehingga, pengobatan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.

“Hari ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik, kita pastikan Puskesmas, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi, pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan,” kata Gibran di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Gibran menilai, melalui deteksi dini penyakit, angka kehidupan masyarakat akan lebih baik. Dengan tubuh yang sehat pula, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke Puskesmas dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi, ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 Puskesmas,” tutur Gibran.