Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baleg DPR Ungkap Kampus Jadi Penerima Manfaat Hasil Kelola Tambang di RUU Minerba

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:11 WIB
Baleg DPR Ungkap Kampus Jadi Penerima Manfaat Hasil Kelola Tambang di RUU Minerba
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas keberlanjutan Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam hal ini, bakal dibahas soal Kampus sebagai penerima manfaat dari hasil pengelolaan tambang.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Ia mengklaim, pihaknya telah mendengar sejumlah aspirasi masyarakat terkait keterlibatan Kampus dalam pengelolaan tambang.

"Nah, kita akhirnya membuat polanya itu adalah bahwa yang diberi cara prioritas itu adalah BUMN, BUMD atau Badan Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah yang kemudian itu nanti akan disambungkan dengan perguruan-perguruan tinggi tertentu. Nanti dibicarakan soal pembagian royaltinya bagaimana," kata Doli usai rapat pembahasan RUU Minerba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, hasil pengelolaan tambang harus berkontribusi untuk pengembangan kemanusian di Perguruan Tinggi. "Intinya adalah supaya memang ada supporting ada dana supporting untuk pengembangan dan kemanusiaan dari perguruan tinggi," katanya.

Kendati demikian, Doli mengatakan, kampus hanya akan jadi penerima manfaat, bukan mendapat IUP dan IUPK. "Jadi IUP atau IUPK-nya itu nanti diserahkan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah," tutur Doli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement