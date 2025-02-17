Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakomsus Humas Polri Dibuka, Irjen Sandi Harap Jajarannya Semakin Berkualitas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:31 WIB
Bakomsus Humas Polri Dibuka, Irjen Sandi Harap Jajarannya Semakin Berkualitas
Bakomsus Humas Polri Dibuka. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membuka pelatihan Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus), Humas Polri Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 anggota. 

Sandi menjelaskan, 100 anggota yang turut serta dalam pelatihan ini terdiri dari 83 polisi laki-laki (polki) dan 27 polisi wanita (polwan). Kemudian, mereka terdiri dari 80 orang anggota polda jajaran, dari Sepolwan 10 orang, dan dari Divisi Humas 10 orang. 

Pelatihan diselenggarakan dengan tema "Peningkatan Profesionalisme SDM Humas Polri Presisi Melalui Pelatihan Bakomsus Humas". Terdapat 22 pelatih dari internal dan satu dari eksternal. 

“Peserta pelatihan Bakomsus Humas Polri diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan tertib dan lancar, mudah mencapai standar kompetensi dengan kriteria baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas penguasaan Polri,” kata Sandi, Senin (17/2/2025).

Ia menjelaskan, diharapkan setelah pelatihan ini seluruh jajaran Humas dapat mewujudkan hubungan baik dengan media, melakukan pendokumentasian kegiatan Polri yang mempunyai nilai berita atau News Value, serta mampu mengelola informasi dan komunikasi publik lebih efektif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185270/viral-WOfI_large.jpg
Hari Kelima Ops Zebra, Korlantas Fokus Sikat Balap Liar hingga Lindungi Pejalan Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981/polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184971/relawan_prabowo-7c94_large.jpg
Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930/kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184918/bgn-tJcj_large.jpg
Pasca-Putusan MK, Wakil Kepala BGN Klaim Tak Ada Anggota Polri di Lembaganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828/habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement