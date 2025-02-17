Bakomsus Humas Polri Dibuka, Irjen Sandi Harap Jajarannya Semakin Berkualitas

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membuka pelatihan Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus), Humas Polri Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 anggota.

Sandi menjelaskan, 100 anggota yang turut serta dalam pelatihan ini terdiri dari 83 polisi laki-laki (polki) dan 27 polisi wanita (polwan). Kemudian, mereka terdiri dari 80 orang anggota polda jajaran, dari Sepolwan 10 orang, dan dari Divisi Humas 10 orang.

Pelatihan diselenggarakan dengan tema "Peningkatan Profesionalisme SDM Humas Polri Presisi Melalui Pelatihan Bakomsus Humas". Terdapat 22 pelatih dari internal dan satu dari eksternal.

“Peserta pelatihan Bakomsus Humas Polri diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan tertib dan lancar, mudah mencapai standar kompetensi dengan kriteria baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas penguasaan Polri,” kata Sandi, Senin (17/2/2025).

Ia menjelaskan, diharapkan setelah pelatihan ini seluruh jajaran Humas dapat mewujudkan hubungan baik dengan media, melakukan pendokumentasian kegiatan Polri yang mempunyai nilai berita atau News Value, serta mampu mengelola informasi dan komunikasi publik lebih efektif.