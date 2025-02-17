Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Mahasiswa Aksi Demo Indonesia Gelap Padati Patung Kuda 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:42 WIB
Ribuan Mahasiswa Aksi Demo Indonesia Gelap Padati Patung Kuda 
Demo Indonesia Gelap
A
A
A

JAKARTA - Peserta aksi demo 'Indonesia Gelap' mulai berdatangan ke Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat Senin (17/2/2025). Meski gerimis melanda hal tersebut tak menyurutkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya.

Bedasarkan pantauanOkezone, awalannya peserta aksi dari BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah se-Indonesia (PTMAI) tiba sekitar pukul 14.41 WIB. Ratusan mahasiswa itu datang dengan membawa satu mobil komando.

Nampak para mahasiswa ini, juga membawa spanduk yang menuntut pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Will Prabowo come back to save us?," tulis spanduk peserta aksi.
 
Selain itu peserta aksi juga mengkritik kebijakan pemerintah khususnya di sektor pendidikan, ekonomi dan pembangunan.

"Program ambisius Prabowo merusak semua tatanan, #pendidikan #ekonomi #pembangunan," bunyi spanduk lainnya.

Setelah itu, BEM Universitas Indonesia (UI) tiba di lokasi aksi sekitar pukul 16.25 WIB. Nampak ribuan mahasiswa ber-almamater kuning itu memadati Patung Kuda.

Ribuan mahasiswa ini juga datang dengan spanduk atau poster tuntutan. Salah satu kritik yang disampaikan lewat poster terkait kelangkaan Gas LPG 3 Kg.

"Oke gas oke gas, mana gasnya," tulis poster yang dibawa mahasiswa UI.

Sekedar informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkap tema 'Indonesia Gelap' ini karena menganggap seluruh kebijakan pemerintah yang dilaksanakan tanpa adanya transparansi. 

 

Halaman:
1 2
      
