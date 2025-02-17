Prabowo Bakal Terbitkan PP Berantas Judi Online

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan aturan untuk memberantas judi online di Indonesia. Aturan tersebut nantinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Hal tersebut diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada sore hari ini Senin (17/2/2025)).

"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP yang mungkin mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online," kata Meutya.

Meutya mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah melakukan pemblokiran 1 juta situs judi online.





"Dari kami update dari kondisi saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir dari 1.000.000 situs," kata Meutya.

Meutya menjelaskan bahwa memberantas judi online tidak bisa hanya dengan memblokir atau men-take down situs judi online saja. Namun, menurutnya perlu kolaborasi semua pihak untuk memberantasnya.

"Sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa giat lainnya di antaranya tentu Komdigi telah menerapkan sistem, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalo ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat cepatnya," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)