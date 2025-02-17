Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Terbitkan PP Berantas Judi Online 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |17:13 WIB
Prabowo Bakal Terbitkan PP Berantas Judi Online 
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan aturan untuk memberantas judi online di Indonesia. Aturan tersebut nantinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Hal tersebut diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada sore hari ini Senin (17/2/2025)).

"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP yang mungkin mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online," kata Meutya.

Meutya mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah melakukan pemblokiran 1 juta situs judi online.


 
"Dari kami update dari kondisi saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir dari 1.000.000 situs," kata Meutya.

Meutya menjelaskan bahwa memberantas judi online tidak bisa hanya dengan memblokir atau men-take down situs judi online saja. Namun, menurutnya perlu kolaborasi semua pihak untuk memberantasnya.

"Sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa giat lainnya di antaranya tentu Komdigi telah menerapkan sistem, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalo ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat cepatnya," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3184978//program_internet_rakyat-yPQV_large.jpg
Cara mudah Daftar Layanan Internet Rakyat untuk Dapat Wifi Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972//penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787//judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184717//cloudflare-7t6P_large.jpg
Kerap Dimanfaatkan Situs Judi Online, Komdigi Minta Cloudflare Daftar PSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184401//direktur_jenderal_pengawasan_ruang_digital_komdigi_alexander_sabar-9ykJ_large.jpg
Komdigi Ultimatum 25 PSE yang Belum Terdaftar, Ancam Sanksi Putuskan Akses
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement