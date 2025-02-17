Siswa di Papua Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, Begini Respons Istana

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi perihal massa di di Wamena , Papua yang menggelar aksi menolak program makan bergizi gratis (MBG).

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Hasan mempersilahkan pihak-pihak yang ingin menolak MBG, namun katanya jangan sampai menghalangi orang lain yang mempunyai hak mendapatkannya.

"Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan.

Hasan meminta pihak-pihak yang menolak MBG dapat disampaikan secara langsung. Menurut Hasan dengan adanya aksi penolakan tersebut dapat menghalangi pihak-pihak yang memerlukan MBG.

"Kalo ada orang yang bilang mereka ga perlu mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami ga usah dikasih', enggak apa-apa," kata Hasan.

"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," tandasnya.