Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Istana soal #KaburAjaDulu: Kabur ke Mana?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |17:37 WIB
Respons Istana soal #KaburAjaDulu: Kabur ke Mana?
Hasan Nasbi balik bertanya kabur ke mana soal Tagar KaburAjaDulu (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons ramainya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. 

"Kabur kemana?" kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Hasan menilai, merantau ke luar negeri baik dilakukan. Namun, dirinya menekankan pentingnya memiliki kemampuan atau skill sebelum merantau.

"Kalau mau merantau itu bagus loh. Kalau mau merantau. Tapi kalau mau merantau ke luar negeri ingat, harus punya skill. Karena kalau ga punya skill nanti ga bisa punya pekerjaan baik di luar negeri," katanya.

Hasan juga meminta pihak-pihak yang ingin merantau untuk taat pada prosedur di negara yang dituju.

"Harus taat prosedur. Supaya ga jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau ga boleh dilarang," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons ramainya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Tagar tersebut merupakan ajakan ramai-ramai meninggalkan Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan viral di media sosial.

"Tanggapannya, ya itu apa ya ini kan netizen terkait dengan kabur aja, memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Viral Hasan Nasbi Kabur Aja Dulu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185350//bareskrim_buru_pelaku_penghina_alquran-mTkK_large.jpg
Wanita Tanpa Busana Diduga Hina Alquran, Bareskrim Buru Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/298/3185347//kue-2tFc_large.jpg
Arti Tren Divorce Cake yang Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185327//pasangan-JPSp_large.jpg
Arti Bird Theory Relationship yang Lagi Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185277//viral-b7Pw_large.jpg
Viral Penampakan Bunga Rafflesia Hasseltii yang Super Langka di Sumbar, Bikin Gempar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185279//viral-FgxV_large.jpg
Viral! Pocong Bawa QRIS saat Ngamen di Lampu Merah Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875//viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement