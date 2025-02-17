Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bilang Wilayah Hutan Bisa Ditanam Jagung untuk Ketahanan Pangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |17:45 WIB
Kapolri Bilang Wilayah Hutan Bisa Ditanam Jagung untuk Ketahanan Pangan
Kapolri Bilang Wilayah Hutan Bisa Ditanam Jagung untuk Ketahanan Pangan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan beberapa wilayah hutan bisa ditanami jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal itu dibahas Sigit bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan perpanjangan memorandum of understanding (MoU) kerja sama di bidang kehutanan.

"Bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan termasuk juga kerjasama di bidang masalah ketahanan pangan," kata Sigit di Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, ada wilayah-wilayah hutan yang tentunya bisa kita kerjasamakan untuk menanam jagung, ataupun hal-hal lain yang bisa kita kerjasamakan untuk mendukung program ketahanan pangan.

Di sisi lain, Sigit menegaskan, pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan hutan, dan menyelamatkan aneka satwa yang terlindungi di dalamnya. Termasuk, terlibat dalam penangkapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Tentunya kita akan terus meningkatkan sinergisitas kerjasama di lapangan untuk menyelamatkan hutan kita, memanfaatkan hutan kita dan menyelamatkan aneka satwa yang harus kita lindungi," katanya.

 

