JAKARTA - Deddy Corbuzier diangkat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, bidang komunikasi publik. Pengangkatan Letkol Tituler TNI AD, itu menjadi sorotan masyarakat di tengah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Sejak pengangkatannya, Deddy Corbuzier banyak menerima komentar miring terkait jabatannya dan terkait gaji yang akan diterima oleh Deddy Corbuzier sebagai staf khusus.

Deddy Corbuzier lantas membuat video di akun instagram pribadinya @mastercorbuzier, untuk merespon komentar-komentar negatif yang diberikan oleh netizen kepadanya.

Dengan tegas dia mengatakan bahwa ia tidak akan menerima gaji selama menjadi staf khusus Menhan. Ia hanya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakannya menjalankan tugas yang dia dapati dengan baik.

Penolakan gaji tersebut dengan alasan, bahwa dirinya masih memiliki penghasilan lain yang cukup dari usaha nya maupun job-job lain sebagai artis sekaligus content creator. Sehingga ia tidak membutuhkan gaji tersebut dan merasa lebih baik jika diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

