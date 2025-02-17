Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Semangat Efisiensi, Selasa 18 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:18 WIB
Saksikan Morning Zone Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Semangat Efisiensi, Selasa 18 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Semangat Efisiensi
JAKARTA - Deddy Corbuzier diangkat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, bidang komunikasi publik. Pengangkatan Letkol Tituler TNI AD, itu menjadi sorotan masyarakat di tengah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Sejak pengangkatannya, Deddy Corbuzier banyak menerima komentar miring terkait jabatannya dan terkait gaji yang akan diterima oleh Deddy Corbuzier sebagai staf khusus.

Deddy Corbuzier lantas membuat video di akun instagram pribadinya @mastercorbuzier, untuk merespon komentar-komentar negatif yang diberikan oleh netizen kepadanya.

Dengan tegas dia mengatakan bahwa ia tidak akan menerima gaji selama menjadi staf khusus Menhan. Ia hanya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakannya menjalankan tugas yang dia dapati dengan baik.

Penolakan gaji tersebut dengan alasan, bahwa dirinya masih memiliki penghasilan lain yang cukup dari usaha nya maupun job-job lain sebagai artis sekaligus content creator. Sehingga ia tidak membutuhkan gaji tersebut dan merasa lebih baik jika diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Saksikan Morning Zone edisi Selasa 18 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Semangat Efisiensi dengan narasumber Ekonom Indeks Data Nasional, Surya Vandiantara bersama Redaktur Okezone Alan Pamungkas dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
