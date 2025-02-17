Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Bakar Poster Bergambar Mayor Teddy

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:39 WIB
Mahasiswa Bakar Poster Bergambar Mayor Teddy. Foto: Okezone/Danandaya.
JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam beberapa Kampus menggelar demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). unjuk rasa ini pun diwarnai aksi bakar-bakar. 

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, mulanya Mahasiswa membakar ban dan kayu di sekitar aksi. Pembakaran itu pun membuat asap putih membumbung tinggi ke atas.

Tak berselang lama, salah satu Mahasiswa terlihat membawa bendera salah satu partai dan langsung membakarnya. Poster-poster yang bergambar Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy juga juga ikut dibakar oleh Mahasiswa.

Dalam aksi hari ini, Mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah soal efesiensi anggaran demi kelancaran program makan bergizi gratis (MBG). 

"MGB katanya, siangnya anaknya dapat makan siang gratis tapi malamnya anaknya ga makan karena orang tuanya di pecat oleh negara," kata orator.

 

Halaman:
1 2
      
