Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Foto Mayor Teddy, Mahasiswa Juga Bakar Bendera Partai Gerindra

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:47 WIB
Selain Foto Mayor Teddy, Mahasiswa Juga Bakar Bendera Partai Gerindra
Mahasiswa Bakar Foto Mayor Teddy dan Bendera Partai Gerindra
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Aksi sore ini pun diwarnai aksi bakar-bakar.

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya mahasiswa membakar ban dan kayu di sekitar aksi. Pembakaran itu pun membuat asap pekat membumbung tinggi ke atas.

Namun tidak berselang lama, salah satu mahasiswa terlihat membawa bendera Partai Gerindra dan langsung membakarnya. Poster-poster yang bergambar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy juga juga ikut dibakar mahasiswa.

Dalam aksi hari ini, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah soal efesiensi anggaran demi kelancaran program makan bergizi gratis (MBG).

"MGB katanya, siangnya anaknya dapat makan siang gratis tapi malamnya anaknya ga makan karena orang tuanya di pecat oleh negara," kata orator.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritik pemerintah ketika adanya kelangkaan Gas LPG 3 Kg.

"Oke gas oke gas, mana gasnya," tulis poster yang dibawa mahasiswa Universitas Indonesia.

Sekedar informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkap tema 'Indonesia Gelap' ini karena menganggap seluruh kebijakan pemerintah yang dilaksanakan tanpa adanya transparansi.

“Secara umum 'Indonesia Gelap' kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ucap Koordinator BEM SI Herianto saat dihubungi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158302//seskab_teddy_indra_wijaya_bersama_menteri_imipas_agus_andrianto-JTI0_large.jpg
Seskab Teddy Bertemu Menteri Imipas, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156759//presiden_prabowo_subianto-iP2w_large.png
Prabowo Sindir Isu Indonesia Gelap: Kabur Aja Lo, Emang Gampang di Luar Negeri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150988//seskab-2tVh_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Hasil Negosiasi Tarif Trump: Indonesia-AS Sepakat Win-Win Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144717//presiden_prabowo_dan_kapolri_jenderal_listyo-ot6L_large.jpg
Seskab Teddy Bantah Isu Kapolri Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140489//demo-oGDr_large.jpg
Demo Ojol Memanas! Sekretaris Ditjen Hubdar Kemenhub Disiram Air dan Dilempari Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138719//seskab_terima_kunjungan_dubes_prancis-UMlf_large.JPG
Prabowo Akan Terima Kunjungan Kenegaraan Emanuel Macron Akhir Mei 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement