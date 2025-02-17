Selain Foto Mayor Teddy, Mahasiswa Juga Bakar Bendera Partai Gerindra

JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Aksi sore ini pun diwarnai aksi bakar-bakar.

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya mahasiswa membakar ban dan kayu di sekitar aksi. Pembakaran itu pun membuat asap pekat membumbung tinggi ke atas.

Namun tidak berselang lama, salah satu mahasiswa terlihat membawa bendera Partai Gerindra dan langsung membakarnya. Poster-poster yang bergambar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy juga juga ikut dibakar mahasiswa.

Dalam aksi hari ini, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah soal efesiensi anggaran demi kelancaran program makan bergizi gratis (MBG).

"MGB katanya, siangnya anaknya dapat makan siang gratis tapi malamnya anaknya ga makan karena orang tuanya di pecat oleh negara," kata orator.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritik pemerintah ketika adanya kelangkaan Gas LPG 3 Kg.

"Oke gas oke gas, mana gasnya," tulis poster yang dibawa mahasiswa Universitas Indonesia.

Sekedar informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Seluruh Indonesia (BEM SI) mengungkap tema 'Indonesia Gelap' ini karena menganggap seluruh kebijakan pemerintah yang dilaksanakan tanpa adanya transparansi.

“Secara umum 'Indonesia Gelap' kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ucap Koordinator BEM SI Herianto saat dihubungi.