KPK Kirim Surat Panggilan Kedua Hasto PDIP, Tetap Diperiksa Pekan ini

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto absen dari panggilan KPK sebagai tersangka hari ini, Senin (17/2/2025). Kubu Hasto meminta penundaan pemeriksaan lantaran sedang mengajukan praperadilan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, pihaknya akan mengirimkan surat panggilan yang kedua untuk Hasto. Menurutnya, jadwal pemeriksaan Hasto masih dalam pekan ini.

"Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini, saya lupa apakah untuk hari Kamis atau hari Jumat," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2025).

"Tapi infonya akan dikirimkan surat panggilan kedua tersebut," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto meminta penjadwalan pemeriksaan sebagai tersangka oleh KPK. Tim penasihat hukum pun mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk bersurat.

"Penasihat hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto," kata pengacara Hasto, Rony Talapessy melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025).