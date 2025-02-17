Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Optimis Giant Sea Wall Jadi Solusi Atasi Banjir Rob dan Abrasi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |21:28 WIB
Pemerintah Optimis <i>Giant Sea Wall</i> Jadi Solusi Atasi Banjir Rob dan Abrasi
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal keberlanjutan proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dalam rangka mencegah banjir rob serta abrasi yang menghantui wilayah pesisir Pulau Jawa. 

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra menekankan bahwa proyek Giant Sea Wall sebenarnya bertujuan positif yakni, untuk mensejahterakan nelayan yang berada di wilayah pesisir dari ancaman banjir rob.

"Proyek GSW justru untuk meningkatkan kesejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi. Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera," kata Herzaky di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Herzaky menjelaskan, program pembangunan GSW ini merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Selain untuk mencegah banjir dan abrasi, kata Herzaky, proyek NCICD diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan keterbatasan air bersih. 

"Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik. Serta menjamin konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik. Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185390//banjir_di_vietnam-vlIW_large.jpg
Banjir dan Longsor Vietnam Tewaskan Setidaknya 90 Orang, 12 Lainnya Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185176//banjir-Prms_large.jpg
6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185160//banjir-HEAp_large.jpg
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974//pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184943//citra_udara_dari_banjir_yang_melanda_vietnam-Qbts_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Tewaskan Setidaknya 41 Orang di Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678//banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement