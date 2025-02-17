Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan, Kemenag: Masyarakat Terbantu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |22:21 WIB
Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan, Kemenag: Masyarakat Terbantu
Raja Salman Bagikan 7 Ribu Paket Pangan Ramadan, Kemenag: Masyarakat Terbantu
A
A
A

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H di empat provinsi Indonesia.  Penyerahan simbolis bantuan dilakukan di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Bantuan dari Raja Salman ini ditujukan bagi keluarga prasejahtera agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih layak.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengapresiasi kolaborasi antara KSrelief dan Baznas dalam program bantuan pangan ini.

“Dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujarnya.

Abu menambahkan, program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat solidaritas umat Islam global.

“Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan semakin meluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas RI, Noor Ahmad mengungkapkan, bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen kemanusiaan. Ia juga menyebut, program ini telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut.

“Secara rutin, Baznas menerima bantuan paket pangan Ramadan dari KSrelief untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sudah berjalan selama tiga tahun,” ujarnya.

Abu juga menyatakan kesiapan Baznas untuk memperluas kolaborasi dengan KSrelief ke sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan.

“Baznas siap untuk meningkatkan kerja sama dengan KSrelief di berbagai bidang, tidak hanya dalam kemanusiaan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ramadan Kemenag Raja Salman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185421//wamenag-OgaM_large.jpg
Wamenag Tegaskan Ketahanan Bangsa Diawali dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185246//pemerintah-WG3X_large.jpg
Kemenag Dorong PTKIN Cetak Lulusan yang Otoritatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184149//pemerintah-3cKn_large.jpg
Kemenag: Toleransi Jangan sebagai Slogan, tapi Hadir dalam Perilaku Sosial dan Kemanusiaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183972//kemenag-vW9Q_large.jpg
Kemenag Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183754//pemerintah-wEXK_large.jpg
Kemenag Rumuskan Lima Rekomendasi Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183733//pemerintah-USjQ_large.jpg
42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement