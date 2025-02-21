Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kabareskrim Pimpin Prosesi Pemakaman Syafruddin Kambo di TMP Kalibata, JK hingga Rektor Al-Azhar Kairo Hadir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |16:15 WIB
Kabareskrim Pimpin Prosesi Pemakaman Syafruddin Kambo di TMP Kalibata, JK hingga Rektor Al-Azhar Kairo Hadir
Kabareskrim Pimpin Prosesi Pemakaman Syafruddin Kambo di TMP Kalibata
A
A
A

JAKARTA- Mantan Wakapolri dan Eks MenPAN RB, Komjen (Purn) Syafruddin Kambo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (21/2/2025). Pemakaman sendiri dipimpin oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada.

"Atas nama negara bangsa dan kepolisian RI dengan ini mempersembahkan ke persada ibu pertiwi jiwa raga jasa-jasa almarhum," ujar Komjen Pol Wahyu Widada selaku Inspektur Upacara (IRUP) dalam proses pemakaman tersebut.

Adapun jenazah Syafruddin Kambo tiba di TMPN Kalibata pada sekira pukul 13.00 WIB lalu disambut secara kenegaraan oleh jajaran kepolisian yang telah berjaga di depan TMPN Kalibata. Sambutan dilakukan dengan pemberian tembakan Salvo.

Selanjutnya, jenazah diiringi sampai ke liang lahat oleh jajaran kepolisian hingga akhirnya sebelum dimakamkan ke liang lahat, diberikan pula tembakan Salvo lagi untuk penghormatan. Adapun prosesi pemakaman dipimpin oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada selaku Irup.

"Demi kepentingan negara dan bangsa, Kamis 20 Februari 2025, semoga jalan yang ditempuhnya (almarhum) dapat jadi suri tauladan bagi kita semua," kata Komjen Wahyu lagi.

 

Halaman:
1 2
      
