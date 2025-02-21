Dukung AHY Kembali Jadi Ketum, Kader: Demokrat Semakin Solid Meski Sempat Diserang Pengkhianat!

JAKARTA - Kader muda Partai Demokrat Jakarta kompak mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 menjelang Kongres VI pada 24-25 Februari 2025 di Jakarta. Pasalnya sosok AHY merupakan pemimpin yang visioner dan memiliki target dan capaian yang matang bagi Demokrat.

"Tantangan kedepan di pemilu 2029 tidak mudah, kita butuh pemimpin visioner yang jelas akan target dan capaian untuk partai kedepannya. Mampu mengakomodir semua golongan, etnis, suku, agama dan generasi, mas AHY punya modal itu," kata Ketua Kader Muda Demokrat Jakarta, Dafi di Jakarta, Jum'at (21/2/2025).

Ia menilai Kader Muda Demokrat Jakarta sangat bangga sekali memiliki ketum seperti AHY yang menjadi representasi anak muda yang tegas, cerdas dan religius. Hal ini terbukti berdasarkan survei, Partai Demokrat mendapat nomor dua di atas 80 persen untuk tingkat kepuasan masyarakat kepada partai politik.

"Tidak luput dari kerja keras beliau dan kader meyakinkan masyarakat untuk mencintai Partai Demokrat. Dalam kongres nanti, kami berharap Mas AHY terpilih kembali menjadi ketum Partai Demokrat," ujarnya.

Dafi menegaskan, hanya AHY figur yang secara kompetensi dan leadership layak untuk menahkodai Partai Demokrat ke depan.

Kongres ini menjadi momentum penting bagi partai yang akan membahas sejumlah agenda utama, termasuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) pencapaian dan kerja keras kepengurusan selama lima tahun terakhir serta pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat untuk periode selanjutnya.

Sementara itu terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono memastikan bahwa partainya bersama enam DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat se-Jakarta telah sepakat untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memimpin partai tersebut.

"Alhamdulillah, kami Demokrat Jakarta bersama 6 DPC Partai Demokrat se-Jakarta bersuara bulat untuk kembali mendukung penuh Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030," ucap Mujiyono.

Di tengah berbagai gempuran politik, kata Mujiyono, AHY mampu membawa Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa saat ini partai semakin solid, meski sebelumnya sempat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang dianggap pengkhianat.