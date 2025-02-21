Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Diguyur Hujan Deras, Massa Demo 'Indonesia Gelap' Tetap Bertahan di Patung Kuda

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |17:21 WIB
Diguyur Hujan Deras, Massa Demo 'Indonesia Gelap' Tetap Bertahan di Patung Kuda
Massa aksi Indonesia Gelap (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peserta aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' memilih bertahan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, meski hujan deras mengguyur kawasan itu, Jumat (21/2/2025). Nampak ratusan orang itu tetap mendengarkan orator menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, hujan deras mulai mengguyur titik aksi sekitar pukul 15.50 WIB. Kedatangan hujan itu membuat peserta aksi mengenakan jas hujan ataupun payung.

Ada juga yang memanfaatkan spanduk yang dibawa peserta aksi untuk menutupi kepalanya dari derasnya air hujan. Sebagai dari mereka juga mencoba mencari tempat teduh di lokasi aksi.

Peserta yang tak membawa jas hujan, terpaksa membeli barang itu yang ditawarkan pedagang dadakan. Jas hujan ponco dijual dengan harga Rp10.000 

Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. 

 

Halaman:
1 2 3
      
