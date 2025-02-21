Profil Kepsek SMAN 6 Depok yang Langsung Dipecat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan tegas di hari pertama dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok, karena melanggar aturan larangan study tour ke luar provinsi. Siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB).

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur, yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," tegas Dedi usai dilantik di Istana Merdeka.

1. Study Tour Dinilai Bebani Ortu

Dedi Mulyadi menilai biaya study tour yang mencapai Rp 3,5 juta - Rp 5,5 juta per siswa terlalu membebani orang tua. Selain study tour, Dedi juga menyoroti pungutan liar di sekolah dan telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Dia pun mengaku tak ingin sekolah yang ada di Jabar melakukan bepergian ke luar provinsi untuk study tour karena membebani orang tua.

2. Benahi Sekolah di Jabar

Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, hal itu merupakan langkah pembenahan di Pemprov Jawa Barat

"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa, apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," tegas Dedi Mulyadi.