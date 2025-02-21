Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri PKP Maruarar Sirait Menghadap Prabowo, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |17:46 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait Menghadap Prabowo, Ada Apa?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Foto: Raka Dwi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (21/2/2025) siang.

Maruarar mengaku dalam pertemuan tersebut turut membahas mengenai Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ya, ada. Tapi saya no comment. Nanti tunggu tanggal 24," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain Maruarar, nampak hadir juga Pandu Patria Sjahrir. Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku ikut makan siang di istana dengan beberapa anggota kabinet Merah Putih.

"Makan aja," kata Pandu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056/bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182988/teddy_indra_wijaya-NWaV_large.jpg
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Beberkan Peran Besar Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182288/survei-Wa8O_large.jpg
Survei Indikator: Seskab Teddy, Jajaran Pejabat di Kabinet Paling Dikenal Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement