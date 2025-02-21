Menteri PKP Maruarar Sirait Menghadap Prabowo, Ada Apa?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Foto: Raka Dwi/Okezone)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (21/2/2025) siang.

Maruarar mengaku dalam pertemuan tersebut turut membahas mengenai Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ya, ada. Tapi saya no comment. Nanti tunggu tanggal 24," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain Maruarar, nampak hadir juga Pandu Patria Sjahrir. Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku ikut makan siang di istana dengan beberapa anggota kabinet Merah Putih.

"Makan aja," kata Pandu.