Kondisi Sakit, 18 Kepala Daerah Pakai Gelang Khusus saat Retreat di Magelang

JAKARTA - Sebanyak 18 kepala daerah dalam kondisi sakit memakai gelang khusus saat mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Mereka hadir dengan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan ekstra dan dikenali melalui gelang karet tebal berwarna merah, sebagai tanda bahwa mereka membutuhkan perhatian medis dan pengawasan lebih.

"Peserta yang sakit, pakai gelang karet tebal warna merah, kalau diwawancarai alasan ikut, padahal posisi sakit, sangat eye catching," dalam rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, kepala daerah akan diberikan tiga gelang berbeda oleh panitia, yakni hijau, kuning, dan merah sesuai kondisi kesehatan masing-masing.

“Ada gelang hijau untuk yang sehat dan fit, gelang kuning bagi yang perlu diobservasi, dan gelang merah yang memerlukan atensi khusus karena kondisi kesehatannya,” ujarnya.