Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kondisi Sakit, 18 Kepala Daerah Pakai Gelang Khusus saat Retreat di Magelang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:00 WIB
Kondisi Sakit, 18 Kepala Daerah Pakai Gelang Khusus saat Retreat di Magelang
Pelantikan kepala daerah (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 18 kepala daerah dalam kondisi sakit memakai gelang khusus saat mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Mereka hadir dengan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan ekstra dan dikenali melalui gelang karet tebal berwarna merah, sebagai tanda bahwa mereka membutuhkan perhatian medis dan pengawasan lebih.

"Peserta yang sakit, pakai gelang karet tebal warna merah, kalau diwawancarai alasan ikut, padahal posisi sakit, sangat eye catching," dalam rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, kepala daerah akan diberikan tiga gelang berbeda oleh panitia, yakni hijau, kuning, dan merah sesuai kondisi kesehatan masing-masing.

“Ada gelang hijau untuk yang sehat dan fit, gelang kuning bagi yang perlu diobservasi, dan gelang merah yang memerlukan atensi khusus karena kondisi kesehatannya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149461/bima_arya-Mh5A_large.jpg
Retret di IPDN, Kepala Daerah Bebas Gunakan Handphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149426/wamendagri-2gGU_large.jpg
10 Kepala Daerah Peserta Retret Diberi Tanda Khusus Pita Merah dan Kuning, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/525/3149406/wamendagri-FMxJ_large.jpg
Tradisi Makan IPDN Bikin Kepala Daerah Kaget, Baru Tiga Suap Lonceng Berbunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127817/wamendagri-irzG_large.jpg
Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Digelar Usai Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120270/kpk-9V3r_large.jpg
Setor LHKPN, Kepala Daerah Diberi Waktu hingga 20 Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120255/mendagri-E6Tw_large.jpg
Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: Terima Kasih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement