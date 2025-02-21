Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Todotua Pasaribu: RUU EBET Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:45 WIB
Wamen Todotua Pasaribu: RUU EBET Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Wamen Todotua Pasaribu: RUU EBET Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
A
A
A

JAKARTA- Pemerintahan Prabowo terus mendorong investasi di sektor energi terbarukan  untuk mencapai target transisi energi yang lebih berkelanjutan. Salah satunya dengan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah terus menggodok strategi dalam menarik investor dari luar. Salah satunya Prancis yang saat ini akan berpartisipasi dalam pengembangan di sektor itu.

“Kita tahu potensi terbesar kita ada di energi surya, hidro, dan geotermal. Indonesia memiliki sumber daya geotermal yang besar. Ini peluang bagi investor untuk masuk, terutama dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis energi hijau,” kata  Todotua Pasaribu, Jumat (20/2/2025).

Namun tidak hanya itu, dengan meningkatnya komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon, Indonesia berupaya mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan melalui berbagai kebijakan insentif.

“Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif, kemudahan perizinan, dan skema feed-in tariff agar investasi energi hijau semakin menarik,” ujar Wamen Todotua.

Berbicara tentang tantangan Regulasi dan Infrastruktur, Todotua hal ini memang perlu terus ditata untuk mempercepat investasi di sektor energi terbarukan. Salah satunya adalah regulasi dan infrastruktur yang masih perlu disempurnakan.

“Kami memahami bahwa kepastian hukum dan regulasi menjadi perhatian utama investor. Oleh karena itu, pemerintah terus menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk melalui Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan,” bebernya.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur untuk mendistribusikan energi dari sumber daya terbarukan ke pusat konsumsi utama.

“Beberapa sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan hidro, lokasinya jauh dari pusat industri dan perkotaan. Ini yang sedang kami siapkan melalui penguatan jaringan transmisi listrik nasional,” tegasnya.

Todotua menekankan bahwa kerja sama dengan investor asing, termasuk dari Prancis, sangat penting dalam mempercepat transisi energi di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186329//prabowo-Yaos_large.jpg
Prabowo Instruksikan Tangani Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322//presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303//prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186294//purbaya-ivGX_large.jpg
Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai: 16 Ribu Pegawai Dirumahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186290//purbaya-bqE2_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286//wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement