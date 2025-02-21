Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Kepala Daerah Ikut Retreat Tiba di Akmil Magelang, Ada Bobby Nasution-Lucky Hakim

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:55 WIB
Ratusan Kepala Daerah Ikut Retreat Tiba di Akmil Magelang, Ada Bobby Nasution-Lucky Hakim
Kepala daerah berdatangan ke Akmil Magelang untuk ikuti retreat (Foto: Yohanes Tobing/Okezone)
MAGELANG - Sebanyak 503 kepala daerah baru yang terpilih melalui Pilkada serentak 2024 telah tiba di Akademi Militer (Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2/2025). Mereka datang dengan bus dan mengenakan seragam militer lengkap.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, mereka tiba sekitar pukul 15.50 WIB. Tampak di tengah-tengah rombongan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Bupati Bandung Barat Jeje Govinda. 

Setibanya di lokasi, mereka diarahkan ke Wisma Sumbing, Akmil Magelang, untuk diberi arahan sebelum melaksanakan kegiatan retreat di lokasi yang berbeda. Setelah itu, mereka bariskan di depan gerbang Akmil Magelang. 

Mereka berbaris sesuai dengan kompi yang telah ditentukan. Sebelum masuk, teriakan yel-yel terdengar menggema dari ratusan kepala daerah tersebut. 

Sementara itu, tampak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi wakilnya Bima Arya beserta sejumlah pejabat yang tampak bersiap menyambut kedatangan para kepala daerah tersebut

Sebagai informasi, para kepala daerah Tess akan mengikuti retreat selama delapan hari, atau mulai 21-28 Februari 2025 mendatang. 
 

(Arief Setyadi )

      
