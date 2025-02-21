Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Bos Perusahaan Emas di Kasus Taspen, Ini yang Didalami

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:59 WIB
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur PT Hartadinata Abadi, Ferriyady Hartadinata dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi PT Taspen (Persero) yang dikelola PT Insight Investments Management (PT IIM) pada pekan lalu.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika memastikan bahwa Ferriyady Hartadinata hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Bos perusahaan emas tersebut dicecar oleh penyidik KPK soal pertemuan dengan PT Taspen dan PT IIM terkait investasi.

"Yang bersangkutan hadir. Materi (pemeriksaan soal) pertemuan-pertemuan dengan pihak Taspen dan IIM terkait kegiatan investasi Taspen," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Sejauh ini, KPK baru dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi PT Taspen yang dikelola PT Insight Investments Management (PT IIM). Keduanya yakni, mantan Dirut PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih dan Direktur Utama Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto.

Kosasih dan Ekiawan diduga menempatkan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola Insight Investment Management. Penempatan investasi tersebut diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp200 miliar. 

Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak. Beberapa di antaranya, PT Insight Investment Management sebesar Rp78 miliar, PT VSI sebesar Rp2,2 miliar, PT PS sekitar Rp102 juta, dan PT SM sekitar Rp44 juta.

(Arief Setyadi )

      
