53 Kepala Daerah Tidak Hadir di Retreat Magelang, 47 Belum Ada Kejelasan!

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025) sore.

Mulanya, Bima mengungkapkan bahwa ada 55 Kepala daerah yang tidak hadir. Namun, di tengah konferensi persnya ada dua Kepala Daerah dari Papua yang tiba. Sehingga, ada 53 Kepala Daerah yang tidak menghadiri retreat.

Bima pun mengungkapkan dari total yang tidak ada itu ada 6 kepala daerah di antaranya telah konfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Dengan begitu, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

“Ada 55 (maksudnya 53) yang tidak hadir. Dari 55 itu ada 6 telah menyampaikan surat izin kepada panitia, 5 karena sakit dan ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. 47 belum ada kabar, dua baru hadir,” ujarnya.