HOME NEWS NASIONAL

Wejangan Cak Imin ke Alumni PMII: Perkokoh Kebangsaan dan Sejahterakan Masyarakat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:22 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Jakarta. Acara ini diadakan di Grand Sahid Hotel Jakarta, dari 21-23 Februari 2025.

"Alhamdulillah, Musyawarah Nasional IKA PMII ke-VII resmi digelar hari ini. Sebagai alumni PMII tentu saya bangga, sekaligus berharap Munas kali ini berjalan lancar dan sukses," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menaruh harapan besar seluruh alumni PMII konsisten berkontribusi dan mewarnai perjalanan bangsa.

"Saya juga berharap IKA PMII konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat. Selamat ber-Munas, inilah kami wahai Indonesia," tandasnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi membuka Munas IKA PMII ke-VII yang dihadiri oleh seluruh pengurus IKA PMII semua tingkatan se Indonesia. Muzani meminta para alumni PMII untuk turut terlibat dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

Salah satu agenda penting dalam Munas kali ini adalah pemilihan Ketua Umum PB IKA PMII untuk periode 2025-2030.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Muhaimin Iskandar PMII Cak Imin
