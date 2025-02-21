Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Isyana: Cegah Stunting Lewat MBG ke Ibu Hamil, Menyusui dan Balita

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:44 WIB
Wamen Isyana: Cegah Stunting Lewat MBG ke Ibu Hamil, Menyusui dan Balita
Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga)/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau langsung pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Keluarga Sasaran di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (21/2/2025). Adapun keluarga sasaran yang dikunjungi terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum meninjau pemberian MBG ke keluarga sasaran, Wamen Isyana terlebih dulu melakukan dan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Dalam dialog tersebut, Wamen Isyana menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kemendukbangga/BKKBN punya komitmen untuk berkolaborasi dan membantu penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan dalita, serta sudah diwujudkan dalam bentuk MoU antara Menteri Kemendukbangga, Wihaji, bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional(BGN), Dadan Hindayana. 

"Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN salah satu tugasnya melakukan pendataan keluarga, ada data ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang dapat menjadi acuan untuk program MBG. Melalui program tersebut, bersama kepala daerah, provinsi dan kabupaten, kita akan bersama-sama bekerja keras untuk menyongsong generasi emas 2045, dan paling penting masyarakat betul-betul menikmati manfaat dari kebijakan dari program makan bergizi gratis," lanjut Wamen Isyana.

Setelah melakukan peninjauan pemberian MBG, Wamen Isyana melanjutkan kunjungannya ke Posyandu Melati 11 di Cluster Curug Garden, RW 12, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk memantau kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, pemberian vitamin A, serta berdialog dengan peserta posyandu.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183446/mbg-6aIL_large.jpg
Perdana di Papua, Juru Masak Dapur MBG Dapat Sertifikasi Chef
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183155/makanan_bergizi_gratis-LE4B_large.jpg
BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,6 Triliun Bangun SPPG di Wilayah Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183138/kepala_bgn-OiTW_large.jpg
BGN Ungkap Kadar Nitrit Tinggi Pemicu Keracunan MBG di Lembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183080/pemerintah-i0S6_large.jpg
Kepala BGN Ungkap Ada 211 Kasus Keracunan MBG, Belasan Ribu Siswa Jalani Rawat Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347/makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013/polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement