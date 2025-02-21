Wamen Isyana: Cegah Stunting Lewat MBG ke Ibu Hamil, Menyusui dan Balita

TANGERANG – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga)/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau langsung pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Keluarga Sasaran di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (21/2/2025). Adapun keluarga sasaran yang dikunjungi terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum meninjau pemberian MBG ke keluarga sasaran, Wamen Isyana terlebih dulu melakukan dan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Dalam dialog tersebut, Wamen Isyana menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kemendukbangga/BKKBN punya komitmen untuk berkolaborasi dan membantu penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan dalita, serta sudah diwujudkan dalam bentuk MoU antara Menteri Kemendukbangga, Wihaji, bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional(BGN), Dadan Hindayana.

"Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN salah satu tugasnya melakukan pendataan keluarga, ada data ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang dapat menjadi acuan untuk program MBG. Melalui program tersebut, bersama kepala daerah, provinsi dan kabupaten, kita akan bersama-sama bekerja keras untuk menyongsong generasi emas 2045, dan paling penting masyarakat betul-betul menikmati manfaat dari kebijakan dari program makan bergizi gratis," lanjut Wamen Isyana.

Setelah melakukan peninjauan pemberian MBG, Wamen Isyana melanjutkan kunjungannya ke Posyandu Melati 11 di Cluster Curug Garden, RW 12, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk memantau kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, pemberian vitamin A, serta berdialog dengan peserta posyandu.