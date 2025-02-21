Pemerintah Dinilai Tidak Akan Rugikan Rakyat saat Canangkan PSN PIK 2

JAKARTA - Program Strategis Nasional (PSN) merupakan program yang dinilai baik. Sebab, pemerintah pasti sudah mengukur dengan matang dengan tujuan kebaikan rakyat. Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan tersebut tersebar di seluruh Indonesia.

Terdiri dari proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

"Pemerintah tak mungkin mencanangkan PSN ini untuk merugikan rakyat. Karena pemerintah berkhidmat pada rakyat," ujar Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, dikutip Jumat (21/2/2025).

Dia mencontohkan, PSN Pantai Indah Kapuk (PIK 2) yang merupakan sebuah kisah yang monumental. PSN itu memang harus ada keterlibatan dari pihak swasta sebagai mitra negara.

"PSN itu harus ada keterlibatan dari pihak swasta, nah swasta ini mitra negara pengusaha, kelompok usaha yang sudah teruji. Kesimpulannya, PSN itu dicanangkan pemerintah untuk rakyat, kira-kira demikian," tuturnya.

Dikatakannya, Hutan Mangrove di kawasan tersebut memiliki kebaikan untuk kehidupan alam semesta, dan pemerintah mempercayakan kepada swasta PIK 2 untuk mengelolanya. Sehingga terjadi kemitraan strategis untuk saling membantu dan mendukung program tersebut.

"Swasta sebagai pihak pelaksana pengembang proyek PSN PIK 2 itu. Kalau Hutan Mangrove ini didirikan, diprogram dengan rapi, kebaikan secara alamiah itu akan nyata," katanya.

Oleh karena itu, dengan melihat rencana kebaikan sejatinya perlu dibantu dan didukung oleh rakyat. Adapun kalau ada pihak-pihak yang menolak, ia menilainya sebagai kelompok iri hati karena tidak ingin menghendaki Indonesia utuh dan tidak menginginkan rakyat sejahtera.