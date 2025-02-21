Said Abdullah Mendadak Datang Lagi ke Teuku Umar Temui Megawati, Ada Apa?

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah datang kembali ke kediaman ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. Diketahui, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu telah meninggalkan kediaman Megawati sejak siang tadi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Said Abdullah tiba sekira pukul 18.57 WIB. Ia terlihat masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat meninggalkan kediaman Megawati.

Said mengaku kedatangannya ini dalam rangka ingin memberikan laporan kepada Megawati. "Mau sampaikan laporan kepada ketua umum," kata Said.

Sayangnya, Said tidak menjabarkan laporan apa yang akan disampaikan kepada Presiden kelima RI itu. Termasuk, saat disinggung soal apakah laporan yang akan disampaikan itu berkaitan dengan tugas yang sebelumnya diberikan Megawati.

"Nanti ya, nanti," ujarnya yang langsung masuk ke dalam kediaman Megawati.

Tak hanya Said Abdullah, sejumlah elite PDI Perjuangan juga terlihat berdatangan pada sore ini seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengaku mendapatkan tugas dari ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Hal ini diketahui setelah Said keluar dari kediaman Presiden kelima RI tersebut.