Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Said Abdullah Mendadak Datang Lagi ke Teuku Umar Temui Megawati, Ada Apa?

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |20:15 WIB
Said Abdullah Mendadak Datang Lagi ke Teuku Umar Temui Megawati, Ada Apa?
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah datang kembali ke kediaman ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. Diketahui, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu telah meninggalkan kediaman Megawati sejak siang tadi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Said Abdullah tiba sekira pukul 18.57 WIB. Ia terlihat masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat meninggalkan kediaman Megawati.

Said mengaku kedatangannya ini dalam rangka ingin memberikan laporan kepada Megawati. "Mau sampaikan laporan kepada ketua umum," kata Said.

Sayangnya, Said tidak menjabarkan laporan apa yang akan disampaikan kepada Presiden kelima RI itu. Termasuk, saat disinggung soal apakah laporan yang akan disampaikan itu berkaitan dengan tugas yang sebelumnya diberikan Megawati.

"Nanti ya, nanti," ujarnya yang langsung masuk ke dalam kediaman Megawati.

Tak hanya Said Abdullah, sejumlah elite PDI Perjuangan juga terlihat berdatangan pada sore ini seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengaku mendapatkan tugas dari ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Hal ini diketahui setelah Said keluar dari kediaman Presiden kelima RI tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/21/337/2250038/ajukan-justice-collaborator-wahyu-setiawan-siap-bongkar-kasus-kecurangan-pilpres-tIRoGWpqx4.jpg
Ajukan Justice Collaborator, Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Kecurangan Pilpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/20/337/2249229/kpk-perpanjang-pencegahan-harun-masiku-ke-luar-negeri-ofJl13jYbX.jpg
KPK Perpanjang Pencegahan Harun Masiku ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/18/337/2170189/kpk-periksa-2-eks-terpidana-korupsi-proyek-jalan-kemenpupr-dkk5Kh2j26.JPG
KPK Periksa 2 Eks Terpidana Korupsi Proyek Jalan KemenPUPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/08/337/1856490/nama-nama-kader-pdip-ini-berpeluang-jadi-pimpinan-dpr-dan-mpr-pasca-revisi-uu-md3-EqYy6uIrai.jpg
Nama-Nama Kader PDIP Ini Berpeluang Jadi Pimpinan DPR dan MPR Pasca Revisi UU MD3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/19/337/1719517/yudi-widiana-adia-kembali-dipanggil-kpk-sebagai-tersangka-suap-proyek-jalan-xUKWwQm4jX.jpg
Yudi Widiana Adia Kembali Dipanggil KPK sebagai Tersangka Suap Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/08/337/1711418/anggota-dprd-bekasi-akui-jadi-penghubung-suap-yudi-widiana-dan-aseng-7MxkBqcjXl.jpg
Anggota DPRD Bekasi Akui Jadi Penghubung Suap Yudi Widiana dan Aseng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement