Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asap Mengepul di Patung Kuda, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Barier Blokir Jalan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |20:34 WIB
Asap Mengepul di Patung Kuda, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Barier Blokir Jalan!
Massa aksi Indonesia Gelap bakar barier (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Massa aksi Indonesia Gelap enggan membubarkan kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. Massa aksi justru melakukan pembakaran barrier plastik.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, barier plastik yang dibakar sebelumnya digunakan untuk menutup Jalan Medan Merdeka Barat. Titik pembakaran berada di Bundaran air mancur Thamrin dekat lokasi aksi.

Akibat pembakaran itu, pengendara dari Jalan MH Thamrin terpaksa tak bisa melintasi jalan tersebut. Sebab, massa aksi masih berkumpul di sekitar api yang berkobar.

Tak hanya satu titik, barier plastik juga dibakar oleh massa di bawah JPO depan patung kuda. Lokasi itu menjadi titik api pertama yang dinyalakan peserta aksi.

Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184056/demo_buruh-zJOq_large.jpg
Demo di Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944/ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181693/polri-KPf5_large.jpg
Ribuan Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Buruh di DPR RI Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173397/penjara-ntj6_large.jpg
Pelaku Pembakaran Kantor Polisi di Kediri Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172180/demonstrasi-NDKc_large.jpg
Kabareskrim: Penegakan Hukum Dilakukan ke Pelaku Kerusuhan, Bukan Pedemo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172162/sidang_gugatan_demonstrasi_rusuh-m50i_large.jpg
Sidang Perdana Gugatan Demontrasi Berujung Rusuh, Tergugat Tidak Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement