Asap Mengepul di Patung Kuda, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Barier Blokir Jalan!

JAKARTA - Massa aksi Indonesia Gelap enggan membubarkan kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. Massa aksi justru melakukan pembakaran barrier plastik.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, barier plastik yang dibakar sebelumnya digunakan untuk menutup Jalan Medan Merdeka Barat. Titik pembakaran berada di Bundaran air mancur Thamrin dekat lokasi aksi.

Akibat pembakaran itu, pengendara dari Jalan MH Thamrin terpaksa tak bisa melintasi jalan tersebut. Sebab, massa aksi masih berkumpul di sekitar api yang berkobar.

Tak hanya satu titik, barier plastik juga dibakar oleh massa di bawah JPO depan patung kuda. Lokasi itu menjadi titik api pertama yang dinyalakan peserta aksi.

Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.