HOME NEWS NASIONAL

Ketua MPR Sebut Prabowo Ingin Alumni PMII Tak Hanya Fokus di Politik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |20:44 WIB
Ketua MPR Sebut Prabowo Ingin Alumni PMII Tak Hanya Fokus di Politik
Ahmad Muzani
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani memuji sumber daya manusia Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII). Menurut Muzani, banyak alumni PMII yang menduduki jabatan politik dan jabatan publik di Pemerintahan.

"Alumni PMII ada di mana-mana. Di Kabinet ada tujuh alumni PMII. Tentu saja kepala kelasnya Menteri Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar). Tapi, jangan hanya ke PKB, disini juga hadir Ketua Umum Hanura, Pak OSO," kata Muzani saat membuka Musyarawah Nasional (Munas) VIII IKA PMII di Hotel Sahid, Jumat (21/2/2025).

Hadir dalam acara ini, Wakil Ketua DPR Cucun Sjamjurizal, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowan dan senior-senior PMII.

Muzani melanjutkan, dalam setiap pemilihan kepala badan dan lembaga, alumni PMII selalu menjadi calon. Prestasi alumninya juga membanggakan dan bermanfaat bagi umat.

"KPU, Bawaslu, lembaga lainnya. Sumber daya manusia PMII luar biasa. Di bawah alumni PMII, Menag Prof. Nasaruddin, ongkos haji turun. Ini yang menyebabkan organisasi terus eksis," pujinya.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra ini menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto ingin, alumni PMII tak hanya fokus di bidang politik. Menurutnya, Prabowo ingin alumni PMII berkiprah di dunia usaha, khususnya menduduki kursi direktur-direktur BUMN. 

Dengan jabatan strategis di bidang ekonomi, lanjut dia, alumni PMII pasti memberdayakan umat. "Pak Prabowo berharap alumni PMII bisa mengisi kursi direktur BUMN. Kalau yang isi PMII, pasti jatuhnya ke umat. Kalau alumni sejahtera, yang dipikirin Ponpes dan rumah tahfiz. Karena alumni PMII diajarkan oleh kiainya untuk mencintai masyarakat," paparnya.

Sementara itu, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengomentari orasi Muzani. OSO berharap, alumni PMII yang berkualitas menyebar ke seluruh partai. "Pidato ketua MPR bagus sekali, jangan ke PKB saja. Ke partai lain juga. Mudah-mudahan alumni PMII bisa berkiprah di berbagai bidang dan bermanfaat bagi bangsa," tuturnya.

 

