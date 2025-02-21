Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kewenangan Kejaksaan, Jimly Sebut Bisa Ditambah di Penyidikan Pidana Tertentu

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |20:46 WIB
Soal Kewenangan Kejaksaan, Jimly Sebut Bisa Ditambah di Penyidikan Pidana Tertentu
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dapat diperluas, khususnya untuk jenis tindak pidana tertentu yang jelas dan diatur dalam undang-undang. Hal ini tentunya dengan melihat beban kerja di kepolisian.

Demikian dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, hal tersebut dapat membantu mengurangi beban yang dihadapi oleh kepolisian yang saat ini menangani ribuan kasus kejahatan.


 
Sebagai contoh, Jimly menyoroti tindak pidana korupsi (Tipikor), yang dapat langsung ditangani kejaksaan dari tahap penyelidikan hingga penuntutan. "Jika mau ditambahi harus jelas jenis tindak pidana apalagi yang dimasukan dalam kategori tindak pidana khusus. Kan tidak hanya Tipikor, bisa saja tindak pidana pencucian uang," katanya.

Jimly menilai hal tersebut dalam rangka memperkuat kejaksaan sekaligus membantu kepolisian. Soal pidana khususnya, biar berjalan di DPR yang bisa menjadi kewenangan kejaksaan.

"Ini

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149255/kejaksaan_terapkan_mekanisme_berlapis_restorative_justice_tak_ada_celah_transaksional-bCne_large.jpg
Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement