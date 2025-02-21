Megawati Instruksikan Tunda Ikut Retreat di Magelang, Pramono Masih di Jakarta?

JAKARTA - Heboh soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri perihal kepala daerah dari PDIP tunda keberangkatan retret ke Magelang, Jawa Tengah. Lantas Gubernur Jakarta, Pramono Anung apakah berangkat ke Magelang?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Ima Mahdiah mengatakan terakhir berkomunikasi dengan Pramono pada Jumat (21/2/2025) pagi tadi masih berada di Jakarta. Namun, dirinya belum mendapat informasi terbaru terkait keberadaan Pramono.

"Saya belum... tadi pagi kontakan sih masih di Jakarta tadi pagi. Cuma belum dapat informasi lagi," ujar Ima usai rapat bersama Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno di Balaikota Jakarta, Jumat.

"Saya kurang tahu, bisa tanya beliau langsung," tambahnya.

Awak media menanyakan perihal tidak hadirnya Pramono dalam retreat akan mempengaruhi hubungan dengan pemerintah pusat ke depannya. Namun, Ima meminta agar memastikan ke Pramono.

"Bisa mastiin langsung ke Pak Gubernur," ucapnya.

Sementara itu, Rano Karno pun memilih diam menghindari awak media saat hendak meninggalkan Balaikota dengan SUV Hyundai Palisade hitam dengan plat nomor dinas B 2 DKI.

"Ape lagi dikit?" ucap Rano sambil menuju mobil dinasnya.