Massa Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda Mulai Bubarkan Diri, Akses Jalan Persiapan Dibuka

JAKARTA - Massa aksi Indonesia Gelap perlahan mulai meninggalkan kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lokasi ini sebelum digunakan ratusan orang untuk melaksanakan aksi unjuk rasa.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, sekitar pukul 20.40 WIB, petugas PPSU pun langsung bergerak membersihkan lokasi tersebut, setelah kawasan tersebut ditinggalkan massa aksi. Mereka nampak menyapu sisa sisa sampah yang tertinggal.

Petugas kepolisian juga terlihat mulai memanaskan alat berat untuk memindah barrier beton di Jalan Medan Merdeka Barat, yang sebelumnya digunakan untuk menghalang peserta aksi. Namun, jalan tersebut belum langsung dibuka. Sebab, para petugas masih membersihkan separator busway yang dirusak oleh peserta aksi.

Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.