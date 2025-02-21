Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo Bubar, Polisi Pastikan Massa Indonesia Gelap Tak Ada yang Diamankan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |22:13 WIB
Demo Bubar, Polisi Pastikan Massa Indonesia Gelap Tak Ada yang Diamankan
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil yang melakukan aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) membubarkan diri. Polisi mengklaim tak melakukan penangkapan kepada peserta aksi. 

"Tidak ada, tidak ada yang diamankan dalam aksi selama seminggu ini," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes pol Susatyo Purnomo Condro.

Adapun demo pada hari ini berakhir pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB. Peserta aksi sebelumnya memadati kawasan patung kuda sejak pukul 14.00 WIB.

Susatyo menyebut meski demo berlangsung ricuh, tak ada anak buahnya yang terluka. Ia menambahkan, peserta aksi juga meninggalkan Patung Kuda dengan kondisi selamat.

"Sampai dengan saat ini tidak ada korban polisi, juga tidak ada korban dari pihak massa ya intinya alhamdulillah semua kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
