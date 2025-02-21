Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Dia Super Tucano, Penerus Sang Legenda Pesawat Tempur Mustang!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |22:14 WIB
Ini Dia Super Tucano, Penerus Sang Legenda Pesawat Tempur Mustang!
Pesawat Super Tucano terparkir di Lanud Abdulrachman Saleh (Foto : Okezone/Angkasa Y)
A
A
A

MALANG - Tahukah Anda tentang Pesawat Embraer EMB-314 Super Tucano? Pesawat tempur ringan counter insurgency (COIN) tersebut buatan pabrikan Embraer, Brasil. Pesawat Super Tuncano disebut sebagai penerus pesawat tempur legenda yang dimiliki Indonesia yakni P-51D Mustang.

Komandan Skadron Udara 21 (Danskadron), Letkol Pnb Sufriadi mengungkapkan, Super Tucano adalah salah satu alutsista penting milik TNI AU di dalam mendukung sistem pertahanan udara Indonesia.

"Pesawat Super Tucano sebenarnya pesawat kontrainsurgensi. Jadi pesawat tempur yang memiliki low speed, sehingga dia mampu bermanuver lincah di pegunungan, di hutan, dan sebagainya di altitude yang rendah," ujar Sufriadi kepada awak media Skadron Udara 21, Lanud Abdulrachman Saleh, Kamis 21 Februari 2025.

Pesawat Super Tucano terparkir di Lanud Abdulrachman Saleh (Foto : Okezone/Angkasa Y)

Keunggulan pesawat low speed, kata Sufriadi, adalah saat melaksanakan operasi atau penyerangan terhadap suatu sasaran, tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali lagi ke titik semula. "Jadi tidak perlu memerlukan wilayah yang luas (untuk memutar) dan tentunya untuk efektivitas pelaksanaan penyerangan," tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI AU Pesawat Tempur Pesawat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186237//tni_au-T3v8_large.jpg
Ribuan Pasukan Elite TNI AU Kopasgat Akan Diterjunkan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186234//tni_au-y1bw_large.jpg
Viral Kabar Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP, Jenderal Penerbang Tempur TNI AU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183692//penumpang-tEK5_large.jpg
5 Juta Penumpang Diprediksi Terbang Selama Libur Natal, Kemenhub Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065//pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement