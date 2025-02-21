Ini Dia Super Tucano, Penerus Sang Legenda Pesawat Tempur Mustang!

MALANG - Tahukah Anda tentang Pesawat Embraer EMB-314 Super Tucano? Pesawat tempur ringan counter insurgency (COIN) tersebut buatan pabrikan Embraer, Brasil. Pesawat Super Tuncano disebut sebagai penerus pesawat tempur legenda yang dimiliki Indonesia yakni P-51D Mustang.

Komandan Skadron Udara 21 (Danskadron), Letkol Pnb Sufriadi mengungkapkan, Super Tucano adalah salah satu alutsista penting milik TNI AU di dalam mendukung sistem pertahanan udara Indonesia.

"Pesawat Super Tucano sebenarnya pesawat kontrainsurgensi. Jadi pesawat tempur yang memiliki low speed, sehingga dia mampu bermanuver lincah di pegunungan, di hutan, dan sebagainya di altitude yang rendah," ujar Sufriadi kepada awak media Skadron Udara 21, Lanud Abdulrachman Saleh, Kamis 21 Februari 2025.

Keunggulan pesawat low speed, kata Sufriadi, adalah saat melaksanakan operasi atau penyerangan terhadap suatu sasaran, tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali lagi ke titik semula. "Jadi tidak perlu memerlukan wilayah yang luas (untuk memutar) dan tentunya untuk efektivitas pelaksanaan penyerangan," tambahnya.