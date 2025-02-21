Kapolri Dorong Pemuda Jadi Inisiator Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong pemuda Indonesia berperan aktif dan berkontribusi mengharumkan nama baik Indonesia di dunia internasional. Mengingat, program Asta Cita yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto akan mengantarkan anak-anak muda pada era Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia bertajuk “Sinergi dan Kontribusi Pemuda Muslim untuk Negeri" yang berlangsung di Green Forest Hitel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).

Indra menyampaikan, bahwa Kapolri berpesan kepada pemuda Indonesia untuk menjadikan negara ini menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Cita-cita Indonesia Emas dianggap tolak ukur akan kemajuan Indonesia.





Negeri yang dihuni 270 juta jiwa ini tak boleh jalan di tempat, karena itu pemuda harus menjadi kekuatan dalam menyongsong keberlangsungan Indonesia.

“Kita mendukung penuh Program Asra Cita untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera sehingga mampu bersaing dengan negar-negara di dunia lainnya,” ujarnya.

Indra menambahkan, Kapolri meyakini Indonesia Emas akan terwujud apabila pemuda Indonesia menjadi sentral dan inisiator akan kemajuan bangsa ini. Indra juga meminta Pemuda harus menjadi rule model untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas.

“Peran organisasi kepemudaan sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keberlangsungan Indonesia dalam menghadapi tantangan global,” paparnya.