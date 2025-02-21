Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Dorong Pemuda Jadi Inisiator Wujudkan Indonesia Emas 2045

Sucipto , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |22:39 WIB
Kapolri Dorong Pemuda Jadi Inisiator Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong pemuda Indonesia berperan aktif dan berkontribusi mengharumkan nama baik Indonesia di dunia internasional. Mengingat, program Asta Cita yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto akan mengantarkan anak-anak muda pada era Indonesia Emas 2045. 

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud Baintelkam Polri, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia bertajuk “Sinergi dan Kontribusi Pemuda Muslim untuk Negeri" yang berlangsung di Green Forest Hitel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). 

Indra menyampaikan, bahwa Kapolri berpesan kepada pemuda Indonesia untuk menjadikan negara ini menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Cita-cita Indonesia Emas dianggap tolak ukur akan kemajuan Indonesia.


 
Negeri yang dihuni 270 juta jiwa ini tak boleh jalan di tempat, karena itu pemuda harus menjadi kekuatan dalam menyongsong keberlangsungan Indonesia.

“Kita mendukung penuh Program Asra Cita untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera sehingga mampu bersaing dengan negar-negara di dunia lainnya,” ujarnya. 

Indra menambahkan, Kapolri meyakini Indonesia Emas akan terwujud apabila pemuda Indonesia menjadi sentral dan inisiator akan kemajuan bangsa ini. Indra juga meminta Pemuda harus menjadi rule model untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas.

“Peran organisasi kepemudaan sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keberlangsungan Indonesia dalam menghadapi tantangan global,” paparnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186402/kapolri_jenderal_listyo_sigit-jht9_large.jpg
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361/korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186270/polri-Pn4e_large.jpg
5 Prosedur Polri Ubah Penanganan Demo, dari Tertib hingga Rusuh Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186261/prabowo-kGmR_large.jpg
Kapolri Ubah Cara Tangani Demonstran, Syahganda: Tunjukkan dengan Langkah Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186037/polri-HEor_large.jpg
Momen Kapolri, Irwasum hingga Dankor Brimob Bacakan Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186032/walhi-016p_large.jpg
Komisi Percepatan Reformasi Polri Didorong Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement