HOME NEWS NASIONAL

Hasto Ditahan Malah Singgung Jokowi, Begini Reaksi Santai Ketua KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |00:49 WIB
Hasto Ditahan Malah Singgung Jokowi, Begini Reaksi Santai Ketua KPK
Hasto Kristiyanto ditahan KPK (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani memeriksa keluarga Joko Widodo (Jokowi). Hal itu Hasto sampaikan usai konferensi pers penahanan dirinya. 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengimbau Hasto untuk melapor jika memiliki bukti terkait apa yang ia ucapkan. Hal itu ia imbau untuk semua orang yang memiliki informasi dugaan praktik korupsi, bukan hanya Hasto. 

"Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen," kata Setyo saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2025).

Setyo menjelaskan, Lembaga Antirasuah membuka diri terhadap semua informasi dari masyarakat. "Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
